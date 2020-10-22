Antalya'da hafriyat kamyonunun altında kalan turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bisikletiyle tali yoldan çıkarak hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre, tali yoldan caddeye bisikletiyle kontrolsüz şekilde çıkan yabancı uyruklu Svetlana Stolbun, ilçe merkezine seyir halinde olan 44 yaşındaki Adem Ç. idaresindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle altında kaldığı kamyonun sol yan dingil tekeri, Stolbun’un üzerinden geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Stolbun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rus uyruklu ve 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen Stolbun’un cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna konuldu.

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Olay sonrası kamyonun sürücüsü Adem Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



























