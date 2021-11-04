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    Antalya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

    Alanya ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Arıkan (47), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 21:25
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    Antalya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreyolu üzerinde Mehmet Arıkan yönetimindeki motosiklete, Antalya istikametine doğru seyir halinde olan E.T.'nin kullandığı hafriyat kamyonu çarptı.

    Motosiklet sürücüsü Mehmet Arıkan, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Arıkan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürülürken, kamyon şoförü E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Antalya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü VİDEO

    Antalya da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü #1

    Antalya da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü #2

    Antalya da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü #3

    Antalya da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü #4

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