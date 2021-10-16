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    Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.
    • AA
    • 16.10.2021 - 04:24
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 04:38
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    Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak da dahil çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.A'yı yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, cezaevine gönderildi.

    Antalya da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı #1

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