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    Antalya'da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi

    Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 04:40
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 07:55
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    Antalya'da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde Ramazan M. idaresindeki halk otobüsü ile Gökhan D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki otomobile çarpıp apartmanın bahçesine girdi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, otomobilin sürücüsü Gökhan D. ile aynı araçtaki Bünyamin D. yaralandı.

    Çevre sakinleri, otobüsün boş olması ve apartman binasına temasına az bir mesafe kala durmasını şans olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, 1550 ile 1596 sokakların kesiştiği noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi.

    Hasar gören araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından çekicilerle otoparka götürüldü.

    Bahçe duvarı kısmen yıkılan apartmanda temizlik çalışması yapıldı.

    Antalya'da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi İZLE

    Antalya da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi #1

    Antalya da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi #2

    Antalya da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi #3

    Antalya da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi #4

    Antalya da halk otobüsü, apartmanın bahçesine girdi #5

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