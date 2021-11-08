Freni boşalan halk otobüsünün durağa ve direğe çarpma anları kameraya yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında 68 yaşındaki Şükrü Bahadır yönetimindeki halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı.

Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.

DİREĞE ÇARPARAK DURDU

Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya'nın kullandığı 07 GN 339 plakalı kamyonete ve son olarak elektrik direğine çarparak durdu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.

Antalya'da halk otobüsü durağa ve direğe çarptı ViDEO

OTOBÜSTEKİ VE ÇEVREDEKİ KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Kaza anı, otobüsün ve civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa çarpan araçtaki yolcular korku ile sürücünün yoluna devam etmesini bekliyor. Sürücü aracın vitese girmediğini söyleyip yolcuları otobüsten indiriyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Gelen polis ekibine otobüsün evrakını veren sürücü, aracın kenara çekilmesi talimatı üzerine tekrar sürücü koltuğuna oturuyor. Hareket eden otobüsün direklere çarpma anları ve şoförün araçtan inişi, görüntülerde yer aldı. Civardaki bir iş yerinin kamerasına ise otobüsün direğe çarpması ve panik anları yansıdı.





















