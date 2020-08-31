Halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da D-400 karayolu üzerinden Kemer merkezine yaklaşan 07 GE 775 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

DÖRT ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine vuran Uğur Işık’ın kullandığı 07 CRY 96, İsmail U. idaresindeki 07 FNP 23, bir ecza deposuna ait Mehmet B.’nin kullandığı 07 BBV 041, Onur G. yönetimindeki 06 FB 9613 plakalı araçlar hasar gördü.

Antalya'da halk otobüsünün araçların arasına daldığı anlar

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

Kazada, Uğur I.’nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki kızı A.L.I. aracın arka tarafından darbe alması sonucu koltuklar arasına sıkıştı. Kazaya karışan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan minik, babasıyla birlikte Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan diğer araç sürücülerinden İsmail Uslu da ayakta tedavi gördü.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ DEĞİŞTİ

Halk otobüsü sürücüsünün ise olay yerinde durmayıp kaçtığı, araç sürücüsünün kaza sonrası değiştiği, güvenlik kamerası kayıt cihazını sökerek saklandığı ileri sürüldü. Bu sonuçla otobüsü sürücüsünün İ.Z. değil Z.D. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler delilleri karartmak, suç üstlenmek, taksirle yaralamalı kazaya neden olmak, kaza yerini terk etmek iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden H.Z.’ye yurt dışı yasağı koydu. Mahkeme ayrıca İ.Z. ve Z.D.’yi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.