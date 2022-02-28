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    Antalya'da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu

    Manavgat'ta gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:31
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    Antalya'da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu

    Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay boyunca devam eden projeli operasyon, 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınla son bulurken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

    Gerçekleştirilen operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

    17 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyon kapsamında yakalanan 5’i kadın 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden 17’si tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

    Mahkemeye çıkarılanlardan eskort sisteminin kurucusu olduğu belirlenen A.Y., M.D., C.T., E.A., O.S., A.İ. (Yabancı uyruklu kadın), O.F., A.U., M.A. (Yabancı uyruklu erkek), M.G. (Yabancı uyruklu kadın), İ.Ö., O.Ç., L.M., K.S., F.C. (Türk kadın), T.K. (Türk kadın), V.K. tutuklandı.

    Antalya da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu #1

    ÇETE BAŞI HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

    Çetenin elebaşılarından olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu N.K. isimli kadın, hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K. de adli kontrolle serbest kaldı.

    Antalya da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu #2

    Antalya da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu #3

    Antalya da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu #4

    Antalya da hamile elebaşının fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklu #5


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