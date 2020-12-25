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    Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı

    4 aylık hamile eşini darbeden ardından da ölümle tehdit eden cani koca tutuklanırken, talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 14:11
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    Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı

    Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi, 112'nci sokaktaki bir apartman dairesinde yaşayan Mesut Ö., henüz bilinmeyen nedenle 4 aylık hamile eşi Melike Ö. (34) ile tartışmaya başladı.

    Cani kocanın, Melike Ö.'yü yere yatırıp boğazına bıçak dayadığı ve ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

    TALİHSİZ KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Tartışmayı duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen ekipler, öfkeli Mesut Ö.'yü gözaltına alırken Melike Ö.'nün de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Ö., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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