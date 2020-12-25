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- Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı
Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı
4 aylık hamile eşini darbeden ardından da ölümle tehdit eden cani koca tutuklanırken, talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 25.12.2020 - 14:11
Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi, 112'nci sokaktaki bir apartman dairesinde yaşayan Mesut Ö., henüz bilinmeyen nedenle 4 aylık hamile eşi Melike Ö. (34) ile tartışmaya başladı.
Cani kocanın, Melike Ö.'yü yere yatırıp boğazına bıçak dayadığı ve ölümle tehdit ettiği iddia edildi.
TALİHSİZ KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Tartışmayı duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, öfkeli Mesut Ö.'yü gözaltına alırken Melike Ö.'nün de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Ö., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.