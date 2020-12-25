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Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı

Antalya'da hamile eşini darbeden koca tutuklandı

4 aylık hamile eşini darbeden ardından da ölümle tehdit eden cani koca tutuklanırken, talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.