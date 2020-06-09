Antalya'da hamile kadın camdan düştü

En Son Haber

Cam sildiği sırada birinci kattan alt kattaki dükkanın tentesine düşen 1 aylık hamile kadın, gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi'nde, evinin camlarını temizleyen 1 aylık hamile Mızgın Şahin, dengesini kaybederek birinci kattan aşağı düştü.

Şahin, alt katta bulunan bir iş yerinin tentesinin üzerine yüz üstü düşerken, kadının düştüğünü fark eden yakınları çevredekilerden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, forklift yardımıyla tentenin üzerine çıkarak hafif şekilde yaralanan Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahin'in düştüğü yerden indirilmesi için olay yerine itfaiye çağırıldı. Sedyeye alınan Mızgın Şahin, itfaiye merdiveniyle indirildi. Aşağıda bekleyen yakınları, karnını tutup ağlayan Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldü.

"'KARNIM KARNIM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayı gören çevredeki esnaftan Veysel Sadınç, “Dükkanımda oturduğum sırada bir ses duydum. Bağrışmalar duydum. Balkondan atlayarak, düşen kızın yanına atladım. Baktım yüzüstü yatarak bağırıyor. Altına hemen bir yastık koydum. Kafasında kan vardı. Hamileymiş, sürekli 'karnım, karnım' diyordu" dedi.