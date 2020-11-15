Antalya'da hamsterı tokatlayıp ısıran kadın

Antalya'da bir kadının, kucağındaki hamsterı tokatlayıp ısırdığı anlar kameralara yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerindeki bir bankta oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.

Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

TEPKİ TOPLADI

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı.

Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

Antalya'da beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı VİDEO