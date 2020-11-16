Antalya'da hamsterı tokatlayıp ısıran kadına para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamsterı önce tokatlayıp, sonra ısırmaya çalışan kadına, 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerindeki bankta oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.

Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

TEPKİ ÇEKTİ

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı VİDEO

"TERBİYE ETMEK İÇİN YAPTIM"

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı araştırma sonucu isminin Sevda K. olduğunu tespit ettiği kadına, 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesti.

İlçe dışında olduğu belirtilen Sevda K.’nin verdiği ifadede, hayvanı terbiye etmek istediği için bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.