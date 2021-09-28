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    Antalya'da hapis cezası bulunan şahıs berberde yakalandı

    Kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Doğan Dalkıran, tıraş sırasında yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 15:14
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    Antalya'da hapis cezası bulunan şahıs berberde yakalandı

    Antalya'da yaşayan 'Dodo’ lakaplı Doğan Dalkıran, 17 Eylül 2020'de Manavgat ilçesine bağlı Fevzipaşa Caddesi'ndeki telefoncuda tartıştığı Ozan Saçı'yı silahla yaralamıştı.

    Bu olay üzerine silahlı yağma suçuna bulaşan Ozan Dalkıran, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alarak ortadan kayboldu.

    BERBERDE YAKALANDI

    Her yerde aranan Dalkıran, uzun bir takibin ardından berberde tıraş olduğu sırada yakalanarak emniyete götürüldü.

    Antalya'da hapis cezası bulunan şahıs berberde yakalandı ViDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    'Meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan da 3 kez araması olduğu belirlenen Dalkıran’ın üzerinde, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi. Bugüne kadar çeşitli suçlardan 50’nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlenen Dalkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

    Antalya da hapis cezası bulunan şahıs berberde yakalandı #1

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