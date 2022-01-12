Antalya’da hapis cezası bulunan saldırgan yakayı ele verdi

Kendisini almaya gelen Asayiş Büro Amirliği görevlilerini bıçakla elinden yaralayarak kaçan ve annesinin polisin belindeki silahı alarak ortalığı birbirine kattığı saldırgan, lüks sitede yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1527. Sokak'taki 6 No'lu Sağlık Ocağı'na 7 Ocak Cuma günü gelen ve karşısında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerini gören Nuhan L.S.'nin anne ve babası, görevlilere mukavemet göstermişti.

Olay anında anne, polisin belinde bulunan silahı alarak ortalığı karıştırmıştı.

ANNE VE BABA SERBEST KALDI, OĞULLARI KAÇTI

Bu sırada Nuhan L.S. otomobile binerek kaçmış, arbede sırasında kendisini yakalamak isteyen 2 görevliyi de bıçakla elinden yaralamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Nuhan L.S.’nin anne ve babası, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ekipler saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

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BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren yoğun ve titiz çalışmanın ardından Nuhan L.S.'nin 4 ayrı araç ve 4 farklı adres değiştirdiğini, son olarak Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde lüks bir sitede saklandığını belirledi.

Siteye Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan baskın sırasında polisleri fark edince 3’üncü kat balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, aşağıda bekleyen görevli tarafından yakalandı.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VARDI, TUTUKLANDI

Zanlının kaldığı dairede yapılan aramada 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet 6.35 tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

2 ayrı silahla tehdit olayından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.