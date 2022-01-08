Antalya'da hapis cezası olan şahsın ailesi polise zorluk çıkardı

Hakkında hapis cezası bulunan şahsın anneyle babası polislere zor anlar yaşattı. Kadın sivil polisin belindeki silahı alırken, şüpheli yaşanan kargaşayı fırsat bilip ortadan kayboldu.

Antalya'nın tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.L.S., Manavgat ilçesine bağlı 1527 Sokak’taki sağlık ocağına gelerek polisi harekete geçirdi.

N.L.S. otomobile binip kaçmak isterken anne ve babası, polislere direnmeye başladı.

POLİS ÖN CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Hareket halindeki otomobilin ön camından içeri giren sivil polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmaya çalışdı.

ANNESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI, OĞLU KAÇTI

N.L.S.'nin annesi ise bir anda sivil polisin belindeki silahı aldı. Durumu fark eden polis yere düşen silahın ateş almasını önlemeye çalışırken, arbededen faydalanan N.L.S. önündeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmayı başardı.

Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı

KADINLA KOCASI GÖZALTINA ALINDI

N.L.S.'nin anne ve babası olay sonrası polise mukavemet ve şüphelinin kaçmasına yardım etme suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaçan N.L.S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.