Bir iş yerinden çalışan paket kuryeyi hasmına benzeten bir şahıs, kuryeye saldırdı. Epilepsi hastası olan kuryeyi, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan bir iş yerinde paket kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner, verilen siparişi ulaştırmak üzere yola çıktı.

Paketi teslim Güner, kısa süre sonrası adresten ayrıldı.

Yanına gelen bir kişi, Güner’in başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı.

Ne olduğunu anlamayan genç, hazırlıksız yakalandı.

Şahıs bir anda yumruk ve tekmelerle saldırarak genci yere düşürdü.

Kuryeyi saldırganın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan kurye hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Antalya’da hasmına benzettiği kuryeye saldırdı VİDEO

<br />

İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Dişi kırılan kuryenin vücudunda morluklar oluştu.

21 gün iş göremez raporu verildi.

Yaşadıklarından sonra çalışamadığını söyleyen Güner, epilepsi hastası olduğunu belirtti.

“DEFALARCA DARBE ALDIM”

Güner, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Malum, bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba.

O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında.

“2 SENEDİR TEDAVİ GÖRÜYORUM”

Şikayetçiyim. 'Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor' dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani.

Sonra darp etmeye başladı. Direkt yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım.

“GECELERİ UYUYAMIYORUM”

Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için.Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum.”





“BEN KENDİM BİLE BİR TOKAT VURMAMIŞKEN…”

Anne Ayşe Güner ise şu sözleri kaydetti:

“Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Paketi teslim ettiğinde kadından paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş.

Buna ‘sen nasıl benim yengeme paket götürürsün’ diye, benim oğlum da ‘benden istedi ben de götürdüm’ demiş. Çocuğuma bir vurmada yüzüne yere yıkmış. Tekme, tokat dövmüş.

Polise ve hastaneye gittik. 21 gün darp raporu aldık. Ben kendim bile bir tokat vurmamışken, benim kapımın ağzında hangi cesaretle döver, şikayetçiyim.”