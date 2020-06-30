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    Antalya'da hastane bahçesinde ölü bulundu

    Temizlik işçilerinin bankta hareketsiz yattığını fark ettiği kişi, ölü çıktı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 11:48
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    Antalya'da hastane bahçesinde ölü bulundu #1

    Sabah saatlerinde hastane bahçesine temizlik için çıkan işçiler, bahçede cesetle karşılaştı.

    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bankta gözleri kapalı ve hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören görevliler hastane güvenliğini ve polisi bilgilendirdi.

    BULUNDUĞUNDA ÖLÜYMÜŞ

    Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

    Yapılan araştırmada cansız bedenin, Gökhan Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Gökhan Y.'nin yanında ise uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu.

    SAVCI İNCELEDİ

    Gökhan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya'da hastane bahçesinde ölü bulundu #2

    Antalya'da hastane bahçesinde ölü bulundu #3

    Antalya'da hastane bahçesinde ölü bulundu #4

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