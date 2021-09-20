Antalya’da hatalı sollama ölüm getirdi

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde hatalı sollama yapan Y.U., K.E.Ç.’nin kullandığı otomobille çarpışıp yol kenarına savruldu. Yanan araçtan yaralı olarak çıkarılan bir kişi, hastanede vefat etti.

Antalya’nın Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, saat 00.30 sıralarında Y.U.'nun (37) kullandığı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şehir merkezine seyir halinde olan K.E.Ç.'nin (45) kullandığı otomobille çarpıştı.

Y.U.’nun kullandığı otomobil, çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulup bir anda alev aldı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan Y.U. ile P.Ü. (49) ve H.D. (37) hızla çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

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TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı yaralı atlatan P.Ü. ve H.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan H.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından savcı talimatıyla hatalı sollama yapan Y.U., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.