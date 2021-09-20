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    Antalya’da hatalı sollama ölüm getirdi

    Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde hatalı sollama yapan Y.U., K.E.Ç.’nin kullandığı otomobille çarpışıp yol kenarına savruldu. Yanan araçtan yaralı olarak çıkarılan bir kişi, hastanede vefat etti.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 12:56
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    Antalya’da hatalı sollama ölüm getirdi

    Antalya’nın Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, saat 00.30 sıralarında Y.U.'nun (37) kullandığı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şehir merkezine seyir halinde olan K.E.Ç.'nin (45) kullandığı otomobille çarpıştı.

    Y.U.’nun kullandığı otomobil, çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulup bir anda alev aldı.

    Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan Y.U. ile P.Ü. (49) ve H.D. (37) hızla çıkarıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

    Antalya’da hatalı sollama ölüm getirdi VİDEO

    TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kazayı yaralı atlatan P.Ü. ve H.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan H.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kazanın ardından savcı talimatıyla hatalı sollama yapan Y.U., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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