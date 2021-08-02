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    Antalya'da havaalanına giden otobüs takla attı

    Antalya'da havaalanına giden otobüs takla attı, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:41
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    Antalya'da havaalanına giden otobüs takla attı

    Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    3 ÖLÜ, 5 YARALI

    İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.

    Antalya da havaalanına giden otobüs takla attı #1

    Antalya da havaalanına giden otobüs takla attı #2

    Antalya da havaalanına giden otobüs takla attı #3


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