Antalya'da hayvan otlatırken 3 kişi tarafından kaçırıldı

Hayvan otlatmak için yaylaya giden 22 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından elleri ve kolları bağlanıp, ağzı bantlanarak kaçırıldı. Ekipler, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

22 yaşındaki Emine Ebru Arıcan, Antalya'nın Manavgat ilçesi Başlar Yaylası'na 16 yaşındaki komşu kızı E.C. ile oğlak otlatmaya gitti.

Manavgat'ın merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Karabucak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Arıcan'ın, E.C. ile gittiği Körkuyu mevkisinde yanına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi.

ELİNİ KOLUNU BAĞLAYIP KAÇIRDILAR

Gelenlerden biri E.C.'yi tutarken, diğerleri Emine Ebru Arıcan'ın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve plakası alınamayan beyaz bir araca karga tulumba taşıdı.

KAÇIRANLARI İLK DEFA GÖRMÜŞLER

Olay yerinde bırakılan E.C., durumu Emine Ebru Arıcan'ın ailesine haber verdi. Aile de jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. E.C. ilk ifadesinde, gelen 3 kişiyi mahallede daha önce hiç görmediğini söyledi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.