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    Antalya'da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı

    Girdiği apartmanda çalacak bir şey bulamayıp uzatma kablosunu alan hırsız, önce güvenlik kameralarına sonra da polis ekiplerine yakalandı.
    • 24.07.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:55
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    Antalya'da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde, motosiklet ve bir apartmanın giriş kısmından uzatma kablosu çalındı.

    Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti.

    Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli cezaevine gönderildi

    Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    O anlar kaydedildi

    Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Antalya'da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı VİDEO

    Antalya da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı #1

    Antalya da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı #2

    Antalya da hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı #3


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