Bir vatandaşın börekçide kahvaltı yaparken yere düşürdüğü cüzdanı, o sıra iş yerine gelen başka bir müşteri alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’da börekçiye kahvaltı yapmak için gelen 39 yaşındaki İlkez Buz, sandalyeye oturduğu sırada cüzdanını yere düşürdü.

Ardından börekçiye tekrar giden Buz, güvenlik kameralarını inceleyince cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark etti.

Durumu polise bildirerek şüpheli hakkında şikayetçi olmasıyla ekipler, Buz’un ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasına yansıyan hırsız hakkında araştırma başlattı.

"KİMSE GÖRMEDEN CÜZDANI ALIP GİDİYOR"

Olayı anlatan İlker Buz, “Arkadaşımın iş yerine sabah kahvaltı yapmaya gelmiştim. İşe gittiğimde cüzdanımı burada düşürdüğümü fark ettim. Arkadaşımı arayıp durumu söyledim. Kamera kaydına baktığımızda, sandalyenin dibine düştüğünü gördük. Arkadaşın birisinin sağ olsun müşteri ayağına boyoz alıyor, ondan sonra kimse görmeden cüzdanı alıp gidiyor. Çocuğun okul kartı, kimliğim ve banka kartları ile 300 TL’ye yakın param vardı.” dedi.

Antalya'da hırsız etrafındaki müşterilere rağmen yere düşen cüzdanı aldı ViDEO







"CÜZDANI BIRAKIRSA ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇERİM"

Hırsıza seslenen Buz, “Parayı istemiyorum. Cüzdanı bulduğu yere teslim etsin. Oraya yakın bir yere koysun, biz de boşa uğraşmayalım. Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim.” diye konuştu.





O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İlk olarak börekçiye girip boyoz alan şüphelinin, iş yerinden çıktığı sırada cüzdanı fark etmesi ve o sırada yanından geçen başka bir müşteriye rağmen eğilip cüzdanı alması görüntülere yansıdı.