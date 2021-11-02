Antalya'da hırsız, güvenlik kameralarını devre dışı bırakıp iş yerine girdi

Kabloları kesen hırsız, kasada para bulamayınca güvenlik kameralarıyla kayıplara karıştı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık girişimi yaşandı.

Dün gece yarısı meydana gelen olayda, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Manavlar Çarşısı'nda faaliyet gösteren börekçiyi gözüne kestiren hırsız, önce güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı.

KAMERALARI DEVRE DIŞI BIRAKTI

Yan yana takılı iki kameraya karşı için harekete geçen, üzerinde mont bulunan ve maske taktığı görülen hırsız, tezgahın üzerine çıktı.

Hırsız, yönünü değiştirdiği kameraların kablosunu keserek amacına ulaşmaya çalıştı.

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PARA BULAMAYINCA KAMERALARLA KAÇTI

Ardından iş yerine girerek kasanın kilidini kıran hırsız, kasada para bulamayınca söktüğü güvenlik kameralarını alarak kayıplara karıştı.

İş yerini açmak için sabah dükkanına gelen Serdal Yaldır, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Kasasının açılmış olduğunu ve güvenlik kameralarının yerinde olmadığını gören Yaldır, durumu polise bildirdi.

"GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR"

Yaşadıklarını anlatan Yaldır, “Börek yapmak için erken saatte iş yerine geldik. Yerde pulları görünce kasaya yöneldim. Kasanın patladığını gördüm. Güvenlik kameraları aklıma geldi. Baktığımda güvenlik kameralarının da yerinde olmadığını gördüm.

Bilgisayardan baktığımda 16-17 yaşlarında bir kişinin kameraları söktüğünü gördüm. Daha önce de iş yerime girmişlerdi. Hırsızlığın bir cezası olmadığı için sık sık dükkanımıza hırsız giriyor. Gözümüze uyku girmiyor. Bu işe yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum.” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



