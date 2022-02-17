Antalya’da hırsız, iş yeri sahibinden helallik istedi

Camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli şahıs, olaydan 1 ay sonra tekrar gelip iş yeri sahibinden helallik istedi.

Antalya’ Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde, 11 Ocak Salı gecesi, 13 yıldır esnaflık yapan Mustafa Erdemir’e ait iş yerine kimliği belirsiz bir şüpheli arka camı kırarak girdi.

Hırsız, çaldığı dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ile kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen Erdemir, iş yerinin camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun olmadığını fark edince polisi arayarak şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HELALLİK İSTEDİ

15 Şubat Salı günü ise hırsızlık şüphelisi, tekrar iş yerine geldi. Kapıdan içeri giren kişi, Mustafa Erdemir’e çok pişman olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen hırsıza hakkını helal etti.

Hırsızlık anı ve iş yeri sahibiyle hırsızın arasında geçen helallik isteme diyalogları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“CEP TELEFONUNU BEN ALMADIM”

Yaşanan diyaloglarda ise dizüstü bilgisayarı çaldığını kabul eden ancak cep telefonunu çalmadığını savunan hırsızlık şüphelisinin, “Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım.” dediği, Mustafa Demir’in de 15 bin lira zararı olduğunu belirttiği öğrenildi.

Şüphelinin ise buna karşılık, “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim.” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

“BEN AKIL HASTASIYIM, RAPORUM VAR DİYOR”

Mağaza sahibi Mustafa Erdemir, olayı şu sözlerle anlattı:

“Geçen ay sabah iş yerimizi açtığımızda camımızın kırık olduğunu, bilgisayar ve cep telefonunu alındığını gördük. Polisi aradık. 1 ay sonrası çalan arkadaş buraya geldi. Pişman olduğunu söyledi. Size zarar veren benim, beni affedin deyip helallik istedi. Ben de hakkımı helal ettim. Dün yine geldi buraya. Yaklaşık 10-11 bin lira değerinde bir telefondu. Benim olmadığını söyledim. Cep telefonunu almadığını, bilgisayarı 550 liraya sattığını söyledi. 550 lirayı ben vereyim, bilgisayarı getir, bilgilerimi alıp tekrar sana vereyim dedim. Gideyim, araştırayım dedi ama gelmedi. Ben akıl hastasıyım, raporum var diyor.





“ELİMİ ÖPMEK İSTEDİ, ÖPTÜRMEDİM”

Ben de hakkımı helal ettim, ne yapayım? Davacı olmasam, devlet bana kamu davası açacak. Kanunen bütün işlemleri yaptım. Devlette almış serbest bırakmış, ben de hakkımı helal ettim ama bir daha bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım ondan. Elimi öpmek istedi, öptürmedim.”