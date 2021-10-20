Antalya'da hırsız, telefon çaldığı dükkanın önünden geçerken yakalandı

Girdiği dükkanda kimseyi göremeyen şahıs, gözüne kestirdiği telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Ertesi gün aynı bölgeden geçen hırsız, işletmeci tarafından yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde telefon dükkanı olan Orhan Yalçın, hırsızı kendi elleriyle yakaladı.

Dün öğle saatlerinde girdiği dükkanda kimseyi göremeyen hırsız, kasada bulunan 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu açarak sessizce gözden kayboldu.

POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Olay sırasında arka bölmede duran Yalçın, bir süre sonra kasaya döndüğünde telefonu göremeyince endişelendi.

Dükkan içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen işletmeci, hırsızlık anlarını saniye saniye izleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Antalya'da hırsızın cesareti şaşırttı: Telefon çaldığı dükkanın önünden geçti VİDEO

ARKASINDAN KOŞARAK YAKALADI

Bugün hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçen hırsız, Yalçın'ın dikkatinden kaçmadı.

Arkasından koştuğu şahsı yakalayan işletme sahibi, hırsızı dükkana getirerek ekiplere ihbarda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İlk olarak iddiaları kabul etmeyen şahıs, bir süre sonra suçunu itiraf ederek, çaldığı telefonu akşam sahilde uyuduğu sırada çaldırdığını öne sürdü.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

"ÇALDIĞINI KABUL ETTİ"

İşletme çalışanı Muhammed Kütük, "Dün sabah saatlerinde Orhan abi arka tarafta bardak yıkıyordu. Bir tane müşteri gelerek içeride kimsenin olmadığını görünce sağına soluna bakarak tezgaha eğilerek yavaştan cep telefonunu alıyor, daha sonra ayrılıyor. Bugün de Orhan abi, dikkati sayesinde üstündeki eşofmandan tanıyor. Şahsın peşinden koşuyor. 10 metre ileride yakalıyor.

Dükkana getirdik, telefonu sorduk. Kendi telefonunu ve bizim telefonu da çaldırdığını söyledi. Çaldığını kabul etti. Sonra polise haber verdik. Kaçmasın diye kapıyı kapattık. Herhangi bir zarar vermeden polise teslim ettik. Polisler gelip götürdü." dedi.







