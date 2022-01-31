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    Antalya'da hırsıza yanlışlıkla ortak olan esnaf kamerada

    Kiraladığı nakliye aracıyla iş yeri önüne gelerek esnafa 2 çamaşır makinesi taşıtan hırsızın taktiği, akıllara durgunluk verdi. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.
    • AA
    • 31.01.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 17:29
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    Antalya'da hırsıza yanlışlıkla ortak olan esnaf kamerada

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı 2139. Sokak'taki Sezai Ateş'e ait ikinci el eşya dükkanı hırsız hedefi oldu.

    Bir nakliyeciyle anlaşan hırsız, kamyonetle dükkanın önüne geldi.

    EŞYALARI ESNAFA TAŞITTI

    Çamaşır makinelerini tek başına taşıyamayan hırsız, komşu esnaftan yardım istedi. Hırsızı iş yeri çalışanı zanneden bir esnaf, 2 çamaşır makinesinin araca yüklenmesine yardım etti.

    Antalya'da hırsıza yanlışlıkla ortak olan esnaf kamerada ViDEO

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İş yerine gelen Sezai Ateş, beyaz eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Antalya da hırsıza yanlışlıkla ortak olan esnaf kamerada #1

    "KOMŞUM ELEMANIM SANMIŞ"

    Mobilya montajı için gittiği sırada hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen Sezai Ateş, "Komşum yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, 'benim belim ağrıyor kaldıramam' demiş. Komşudan yardım istemiş, işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. 'Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim' dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti." dedi.

    Antalya da hırsıza yanlışlıkla ortak olan esnaf kamerada #2


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