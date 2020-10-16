Antalya’da hırsızı bagaja kapattılar

Bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin otomobilin bagajına konulduğu görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen genç, dükkan çalışanlarına yakalandı.

Polisi arayan esnaf, şüpheliyi de otomobilin bagajına kapattı.

Hırsızlık şüphelisinin bagaja konulma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Elinde İngiliz anahtarı bulunan bir kişinin bagajdaki hırsızın başında beklediği görüldü.

“ÇIKARMA ÇIKARMA”

Aynı görüntüde bir diğer kişinin ise "Çıkarma çıkarma, o orda olmayı seviyor" dediği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.