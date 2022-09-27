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    Antalya'da hırsızlara tepki gösteren market sahibi dayak yedi

    Hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler girdikleri market sahibinin durumu fark etmesi üzerine arbede çıkardı. Çevredeki esnafın girdiği tartışmada hırsızlar olay yerinden kaçtı.
    • 27.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 18:15
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    Antalya'da hırsızlara tepki gösteren market sahibi dayak yedi

    Antalya’da, Hüsnü Karakaş Mahallesinde Servet Kırboğa’ya ait markete giren hırsızlar iş yeri sahibine zor anlar yaşattı.

    Kimliği belirsiz 2'si kadın 4 şüpheli müşteri gibi Kırboğa’nın marketine girdi.

    Ürünlere bakan şüphelilerden bir kadın iddiaya göre sakız ve meşrubatları cebine koydu.

    İş  yeri sahibine taşlı saldırı

    Şahısların hareketlerinden şüphelenen Kırboğa tepki gösterdi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler dükkan sahibinni darbetti.

    Kavga anında Kırboğa eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalışırken şüpheliler ise taşla karşılık verdi.

    Antalya'da hırsızlara tepki gösteren market sahibi dayak yedi VİDEO

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Esnafı yaralayıp kaçtılar

    Savaş alanına dönen kavgayı görüp yardıma gelen başka esnaf Ahmet Yaman, kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Polis, kimliği belirsiz şüphelilerin eşkali doğrultusunda arama çalışması başlattı.

    "Kargaşada ne aldıklarını bilmiyorum"

    Olayın halen şokunda Servet Kırboğa, "Kargaşada ne aldıklarını bilmiyorum. Taş, tekme, yumruk ne denk getirirlerse vurdular. Kendimi savunmaya çalıştım." dedi.

    Antalya da hırsızlara tepki gösteren market sahibi dayak yedi #1

    Antalya da hırsızlara tepki gösteren market sahibi dayak yedi #2


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