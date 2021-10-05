Boş bulduğu dükkana girerek gördüğü cep telefonu ve hurda dolu çantayla kaçan şahıs, kısa süre içerisinde yakayı ele verdi. Şüphelinin çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Antalya Manavgat'ta Demirbağlar Hurdacılık isimli dükkanın sahibi, dükkanını yan taraftaki esnafa emanet ederek evine gitti.

Bu sırada dükkanın boş olduğunu fark eden M.Y. isimli şahıs, içeri girerek telefonu ve hurda dolu valizi alarak gözden uzaklaştı.

Kurtuluş Demirbağ ise eve vardığı sırada cep telefonunu iş yerinde bıraktığını anlayarak dükkanına geri döndü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hiçbir yerde bulamayınca şüphelenen genç adam, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde iş yerine yabancı bir şahsın girdiğini ve çıkışta ellerinin dolu olduğunu gören Demirbağ, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'na bağlı ekipler, ihbar üzerine hemen harekete geçti.

30 dakika içerisinde elinde valizle bulunan şahıs karakola götürüldü.

Kurtuluş Demirbağ'a haber verilmesinin üzerine alınan valiz ve telefon kendisine teslim edildi.

Antalya'da hırsızlık yapan şahıs 30 dakikada yakalandı VİDEO

"KISA SÜREDE YAKALANDI"

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Demirbağ, “Eve vardığımda cep telefonumu iş yerinde unuttuğumu fark ederek geri geldim. Telefonumu koyduğum yerde bulamadım. Komşulara sordum ama kimse görmediğini söyledi. Yan taraftaki kasaptan güvenlik kamerasını izlediğimizde bir şahsın iş yerine geldiğini, çevreyi iyice kontrol edip kimse olmadığını anladıktan sonra duvarın üzerinde bulunan cep telefonunu ve içerisinde hurda bulunan valizi alıp gittiğini gördük. Hemen polise haber verdik. Polisler görüntüleri izledikten 30 dakika gibi kısa bir süre sonra şahsı yakaladı. Çaldığı malzemeleri de bana teslim etti. Hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.





ÇOK SAYIDA SABIKA KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Karakola götürülürken ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere öfkelenerek, “Ne yaptım ki çekiyorsun, çekme lan” diye bağırdı.

Şüphelinin, hırsızlık, uyuşturucu ve kasten adam yaralama gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.







