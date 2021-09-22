Antalya'da hırsızlık şüphelisi 'koronayım' diyerek yalan söyledi

Apartman deposundan 2 boş tüp hırsızlığı yapan şüpheli, apartman sakini tarafından takip edilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde giriş kattaki dairede yaşayan Zafer Çevik, şüpheli bir kişinin binaya girdiğini gördü.

Çevik, şahsın komşusunun ismini vermesine rağmen ikna olmadı ve Hakan K. isimli genci izlemeye başladı.

Bir süre sonra binadan çuvalla çıkan şüphelinin yan binaya girdiğini gören apartman sakini, genci takibe aldı.

EKİPLER KARANTİNA İHLALİ İÇİN GİTTİ, HIRSIZLIKLA KARŞILAŞINCA ŞAŞIRDI

Çevik, Hakan K.’ye durmasını ve gitmemesini söyledi ardından yakalanacağını anlayan genç, kaçmak istedi fakat gitmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine karantina ihlali ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gittiğinde, şahsın hırsızlık şüphelisi çıkmasına şaşırdı. Çuvalların içinden biri büyük, biri piknik boy iki tüp çıktı.

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"BEN VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Şüpheliyi yakalayan Zafer Çevik, “İlk önce bu arkadaş buraya girdi. Komşumun adını verdi. Yırtık bir çuvalla aşağı indi. Ben de bundan şüphelenip takip ettim. Yandaki apartmana girdi. Burada bekledim bu kez elinde 3 çuvalla dışarı çıktı. Yakaladım. Bana koronalı olduğunu söyledi. ‘Koronalıyım yaklaşma bana. Bırak gideyim sana da bulaştırırım’ dedi. Ardından polisi aradık. Tüpten vazgeçtim, ‘koranayım ben’ diyor. Nasıl bırakayım bu arkadaşı pandemide. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kimsenin malına mülküne zarar vermesin.” dedi.





"ŞÜPHELENDİM ALMADIM"

Şahsın tüpleri satmaya çalıştığı işletmeci Osman Menet ise "Bu şahıs bana tüpü satmaya geldi, ben almadım. Şüphelendim durumundan almadım. 35-40 lira değeri var." sözlerine yer verdi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.



