Antalya'da horoz dövüşü baskını: 22 gözaltı

Gazipaşa ilçesinde horoz dövüşü yapılan adreste yakalanan 22 kişiye yasa dışı bahis, sosyal mesafe ve amacı dışında hayvan beslenmesi suçlarından toplam 312 bin 116 TL ceza kesildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Korubaşı Mahallesi’nde bir kümeste horoz dövüştürülerek bahis oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün akşam söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında E.S. isimli şahsın evinin bahçesindeki ahırın içerisinde horoz kafeslerinin bulunduğu ve horoz dövüşlerinin yapıldığı bir alan oluşturulduğu görüldü.

YASA DIŞI BAHİS CEZASI

S.S., M.U., M.K., F.T., T.Ş., A.U., C.Y., O.U., F.D., İ.M.Ö., U.U., M.Ş., H.K., T.Ş., F.T., U.Y., R.E., O.A., H.K., A.T. ve Y.C. isimli 21 şahsın, horoz dövüştürerek bahis oynadığı tespit edildi.

21 şahsa, yasa dışı bahis ve kumar oynamaktan toplam 29 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

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SOSYAL MESAFE CEZASI 69 BİN

Kümeste kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şahıslara, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği toplam 69 bin 300 TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, bahis için dövüştürülen 53 adet horoza el konuldu.

TOPLAM 312 BİN 116 TL CEZA KESİLDİ

Horozların sahibi E.S’ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez" maddesi gereğince de 276 bin 183 TL para cezasıyla birlikte olayda adı geçenlere toplamda 312 bin 116 TL ceza uygulanmış oldu

Gözaltına alınan şahıslar, karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



