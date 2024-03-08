Antalya'da hortum! Korku dolu anlar kamerada Demre ilçesinde 3 gün önce denizden gelip onlarca serayı yerle bir eden hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların hortumun seralara yaklaştığı sırada ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil kesil’ dediği anlar görüntülere yansıdı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 5 Mart tarihinde korku dolu anlar yaşandı.

Birçok seraya zarar veren hortumun yeni görüntüleri, felaketi gözler önüne serdi.

Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken batı ilçelerinden Demre ve Kumluca’da hortum, seraları yerle bir etti.

Demre’de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde elektrik direklerini de yıktı.

“Kesil, kesil" diyerek dua ettiler

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar da görüntülerde yer aldı.

Denizden çıkıp seralara yaklaşan hortum esnasında vatandaşların ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil, kesil’ sözleri, afetin yaşattığı korkuyu gözler önüne serdi. Hortumun zarar verdiği alan drone ile havadan görüntülenirken, üreticiler de zarar gören seralarında ürünlerini toplamaya başladı.

"Hortum var diye telefon geldi"

Çiftçi Bilal İbik, “Halimizi görüyorsunuz. Turizm Bakanımız geldi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, doğal afet bu. Kalan ürünlerimizi ekmek paramız için topluyoruz.” dedi. Bir başka çiftçi ise “Evdeydim ve eşim telefon açıp ‘hortum var’ dedi. Baktım tüm seralarımız gitmişti.” diye konuştu.

175 dekarlık alanda 88 kişi etkilendi

Bölgede hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına hemen başlanıldı. Yaklaşık 2 gündür süren çalışmalarda Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu’ndan edinilen bilgiye göre hortumun, 175 dekarlık alanda 88 kişiyi etkilediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)