Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
314.997
-0.54%
EXEN Coin
35.00
0.57%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Antalya'da hortum seraları uçurdu

    10 dönüm alanda etkili olan hortumda zarar gören seralar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da hortum seraları uçurdu

    Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum seraların naylonlarını uçurdu.

    Örtü altı üretimin yapıldığı 10 dönümlük alanda etkili olan hortum nedeni ile birçok kavun ve salatalık sera zarar gördü.

    HORTUM ANI KAMERADA

    Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sera naylonlarının hortum ile birlikte uçtuğu görüldü.

    Yaşananlardan ötürü üzgün olduğu görülen çiftçiler ise seraları onarmak için çalışmalara başladı.

    Antalya'da hortum seraları uçurdu ViDEO

    Antalya da hortum seraları uçurdu #1

    Antalya da hortum seraları uçurdu #2

    Antalya da hortum seraları uçurdu #3

    Antalya da hortum seraları uçurdu #4

    Antalya da hortum seraları uçurdu #5

    Antalya da hortum seraları uçurdu #6

    Antalya da hortum seraları uçurdu #7

    Antalya da hortum seraları uçurdu #8

    Antalya da hortum seraları uçurdu #9

    Antalya da hortum seraları uçurdu #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir