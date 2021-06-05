10 dönüm alanda etkili olan hortumda zarar gören seralar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum seraların naylonlarını uçurdu.

Örtü altı üretimin yapıldığı 10 dönümlük alanda etkili olan hortum nedeni ile birçok kavun ve salatalık sera zarar gördü.

HORTUM ANI KAMERADA

Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sera naylonlarının hortum ile birlikte uçtuğu görüldü.

Yaşananlardan ötürü üzgün olduğu görülen çiftçiler ise seraları onarmak için çalışmalara başladı.

Antalya'da hortum seraları uçurdu ViDEO