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Antalya'da hortum, seraları yerle bir etti

Antalya'da hortum, seraları yerle bir etti

Aksu ilçesinde yüzlerce dekar serayı yerle bir eden hortum maddi hasara yol açarken, yıkılan seralar ise havadan görüntülendi.