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    Antalya'da hortum, seraları yerle bir etti

    Aksu ilçesinde yüzlerce dekar serayı yerle bir eden hortum maddi hasara yol açarken, yıkılan seralar ise havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 17:34
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    Antalya'da hortum, seraları yerle bir etti

    Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 Mart Çarşamba günü meydana gelen hortum, seraları vurdu.

    Bölgede ekili alan ve ihracata gönderilecek seralarda ki çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi.

    YÜZLERCE DEKAR SERA HASAR GÖRDÜ

    Sera demirlerini yerinden söken, elektrik direklerini ve ağaçları deviren hortum ilçede yaklaşık 350 dekar örtü altı alanda hasara yol açtı.

    EVİN ÇATISINI UÇURAN HORTUM ZOR ANLAR YAŞATTI

    Bir evin çatısını uçuran hortum içeride yaşayanlara korku dolu anlar yaşatırken, hafif yaralanmalarına da sebep oldu.

    Öte yandan, ilçede yıkılan seralar havadan görüntülendi. Yüzlerce dekar seranın yerle bir olduğu görüntülerde, maddi hasarın boyutu gözler önüne serildi.

    Antalya'da hortum, seraları yerle bir etti VİDEO

    Antalya da hortum, seraları yerle bir etti #1

    Antalya da hortum, seraları yerle bir etti #2

    Antalya da hortum, seraları yerle bir etti #3

    Antalya da hortum, seraları yerle bir etti #4


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