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    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu

    62 yaşındaki hurdacı, yalnız yaşadığı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Hurdacının 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 12:47
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    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu

    Antalya’nın Kepez ilçesinde hurdacılıkla geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hilmi Uykar’dan haber alamayan yakınları, komşularından Uykar’ın Habipler Mahallesi 5693. Sokak'taki müstakil evini kontrol etmesini istedi.

    Kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar’ın üst kısmı çıplak şekilde kapı önünde hareketsiz yattığını gördü.

    KOMŞULAR DA YARDIM ETTİ

    Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, komşuların yardımıyla girdikleri evde Uykar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu #1

    5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

    Hilmi Uykar’ın vücudunda 5 bıçak darbesinin yanı sıra başında darbe izi olduğu belirlendi.

    Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uykar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu #2

    MOTOSİKLETİ VE KÖPEĞİ EVİNİN ÖNÜNDE KALDI

    3 çocuk babası Uykar’ın evinde bir süre önce yangın çıktığı ve yapının yanmayan bir odasında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

    Uykar’ın evinin önünde hurda toplamada kullandığı motosikleti ve beslediği köpeği kaldı.

    Ayrıca evin içindeki ve dışındaki lambaların yanık olduğu görüldü. Çevresinde sevilen bir kişi olan Uykar’ın öldürülmesi karşısında komşuları büyük üzüntü yaşadı.

    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu #3

    “EVDE IŞIKLARI YANIYORMUŞ”

    Şahsın ablası Hatice Toyoğlu, her gün telefonla sık sık görüştüğünü belirterek, "Bu sabah ulaşamayınca komşulardan bakmasını istedim. Evde ışıkları yanıyormuş. İçeridedir dedim. Komşular kapıyı açınca arkada yerde bulmuşlar. Hayatını kaybetmiş." dedi.

    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu #4

    Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu #5

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