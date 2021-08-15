İki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, fenalaşan bir kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6051 Sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan ve husumetli olduğu öğrenilen iki aile bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

SİTEDEN BAHÇEYE TAŞTI

Ailelerin yakınlarının da katılması ile kavga bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Onlarca polisin müdahale ettiği kavga, sitenin bahçesinden sokağa taştı.

Antalya'da husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti VİDEO

“YETER ARTIK YA”

Kavga tam 'bitti' derken, apartmanlar arasından çıkan gençler, tansiyonu yeniden yükseltti. Bir polis memuru sitenin önündeki kalabalığı dağıtmak için araçtan sık sık anons yaptı.

Polisin, “Yeter artık ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Uzaklaşın artık. Burada sorun istemiyorum" sözleri de yaşanan gerginliği bitirmeye yetmedi.

DURDURMAK İSTERKEN BAYILDI

Bir kadın, vücuduna zarar vermek isteyen yakınını durdurmak isterken bayıldı.

Fenalaşan yaşlı bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga yarım saatlik uğraş sonunda aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.