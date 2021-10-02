Antalya'da husumetli olduğu komşusu tarafından dövüldü

Antalya'da husumetli olduğu komşusu tarafından dövüldü

Dünya Yaşlılar Günü'nde komşusu tarafından öldüresiye dövülen Sabure Özçelik, "Tartışma sırasında beni iterek yere düşürdü. Karnıma tekme vurup başımı taş ile ezmeye kalkıştı" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki 7 çocuk annesi Sabure Çelik, iki yıl önce komşusu M.E. ile tartıştı.

Hayvanların birbirine saldırması üzerine başlayan tartışma sonrası iki aile arasında husumet meydana geldi.

Dün iki aile ortak kullanılan havuz başında karşılaştı ve su kullanımı yüzünden yine tartışmaya başladı.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönerken, komşu M.E. 70 yaşındaki Sabure Özçelik’i öldüresiye dövdü.

KAVGAYI İMAM AYIRDI

Yaşlı kadının bağırma sesleri ile olay yerine gelen köyün imamı, kavgayı ayırdı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı kadını Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya'da husumetli olduğu komşusu tarafından dövüldü VİDEO

"BAŞIMI TAŞLA EZMEYE KALKTI"

Manavgat Devlet Hastanesi'ne tedavisi tamamlanan yaşlı kadın taburcu oldu. Tedavisine evinde devam edilen Sabure Özçelik, “Komşumuz M.E. ile 2 yıl önce bizim eşek ve onun katırı yüzünden tartışma yaşadık. Bu günden beri aramızda husumet var.

Dün köyümüzün ortak kullanımı olan sulama havuzunun başında karşılaştığımızda aramızda önce ağız dalaşı ardından da tartışma yaşandı. Tartışma sırasında beni iterek yere düşürdü.

Karnıma tekme vurup başımı taş ile ezmeye kalkıştı. Bağırışlarımı duyan köyümüzün imamı ve eşim geldiğinde kaçtı. Jandarmaya şikayette bulunduktan sonra Manavgat devlet Hastanesine geldik.

Başımdaki yarık, gözümdeki morluk ve sırtımdaki tekme yerleri tedavi edildi. Tomografi çekildikten sonra kızımın evine geldik. Eğer eşim ve hoca sesimi duymasa belki de beni öldürecekti. Bu şahsın cezasını çekmesini istiyorum.” dedi.

"EŞİMİN BAĞIRMASINI DUYDUM"

Sabure Özçelik’in eşi Bayram Ali Özçelik, M.E. ile aralarında husumet bulunduğunu, köyde çok kişinin arasının bu şahısla kötü olduğunu iddia ederek, “Evde otururken birden eşinin bağrışmalarını duydum. Koşup geldim. Ben geldiğimde imam gelmişti. M.E. koşarak kaçıyordu.

Peşinden gitmek istedim. İmam beni engelledi ve sakinleştirdi. Eşimi alıp tedavisini yaptırdık. Bu şahsın hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum.” dedi.