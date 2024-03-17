Antalya'da husumetli olduğu şahsın üzerine kurşun yağdırdı Husumetli olduğu şahsı aracından indiği sırada kurşun yağmuruna tutan şahıs olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı yoldayken hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

DHA

Antalya'da korkunç cinayet...

Dün saat 18.30 sıralarında memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But, daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu.

Hayatını kaybetti

Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, But'un ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.

"Vücuduna 12 kurşun isabet etmiş"

4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un ölüm haberini alınca Hatay'dan Antalya'ya gelen Ömer Fidansoy, "Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş. Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor. Ağabeyim hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Vücuduna 12 kurşun isabet ettiği söylendi. Bunların 2'si başına gelmiş. Ağabeyimi öldüren kişi, daha önce de cinayet suçundan tutuklanmış ve 12 yıl cezaevinde kalmış." dedi.

Otopsi sonrası Ömer Fidanboy'a teslim edilen cenaze, defin için Antakya'ya götürülecek.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)