Petrol
91.14
0.57%
Euro
18.1572
-0.53%
Dolar
18.3255
0.04%
Altın
984.36
0.44%
Borsa
3257
0.00%
Bitcoin
358.538
1.86%
BTXN Coin
8.04
4.41%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Antalya'da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı

    Kepez'de dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisini gören İsmail T., pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Olayda yaralanan olmazken şüpheli kaçtı.
    • 21.09.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı

    Antalya'da Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride belediye temizlik görevlisi İsmail T., öğle saatlerinde dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisi Orhan K. karşılaştı.

    İkili arasındaki  tartışma başladı. Bir anda kızışan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Pompalı tüfeği alıp, husumetlisini kovaladı

    İsmail T., iş yerine ait olduğu belirtilen pompalı tüfeği alıp, Orhan K.'nin peşinden koştu. Kaldırımda Orhan K.'yi kovalayan İsmail K., arkasından ateş etti.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri İsmail K.'yi etkisiz hale getirip tüfeği aldı. İhbarla olay yeribe çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Antalya'da husumetlisini pompalıyla kovalayan adam, olay yerinden kaçtı VİDEO

    Şüpheli olay yerinden kaçtı

    DHA'nın haberine göre, olay sonrası bir kahvenin tuvaletine saklanan İsmail K., daha sonra kaçtı.

    Galeri içinde İsmail K.'nin tüfeği alıp koşması, ateş etmesiyle yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Antalya da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı #1

    Antalya da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı #2

    Antalya da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı #3

    Antalya da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı #4

    Antalya da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı #5


    Adana'da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı
    3. Sayfa

    Adana'da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    'CHP'nin stratejisi AK Parti gitsin, ne olursa olsun'
    Politika

    'CHP'nin stratejisi AK Parti gitsin, ne olursa olsun'

    Görüş Bildir