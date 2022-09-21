Antalya'da husumetlisini tüfekle kovalayan adam, olay yerinden kaçtı

Kepez'de dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisini gören İsmail T., pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Olayda yaralanan olmazken şüpheli kaçtı.

Antalya'da Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride belediye temizlik görevlisi İsmail T., öğle saatlerinde dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisi Orhan K. karşılaştı.

İkili arasındaki tartışma başladı. Bir anda kızışan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeği alıp, husumetlisini kovaladı

İsmail T., iş yerine ait olduğu belirtilen pompalı tüfeği alıp, Orhan K.'nin peşinden koştu. Kaldırımda Orhan K.'yi kovalayan İsmail K., arkasından ateş etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri İsmail K.'yi etkisiz hale getirip tüfeği aldı. İhbarla olay yeribe çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da husumetlisini pompalıyla kovalayan adam, olay yerinden kaçtı VİDEO



Şüpheli olay yerinden kaçtı

DHA'nın haberine göre, olay sonrası bir kahvenin tuvaletine saklanan İsmail K., daha sonra kaçtı.

Galeri içinde İsmail K.'nin tüfeği alıp koşması, ateş etmesiyle yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.













