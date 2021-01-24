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    Antalya'da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı

    Husumetli olduğu şahsın dükkanını benzin dökerek ateşe veren şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 17:59
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    Antalya'da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı

    14 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hamza Yerli Sokak'ta bir mobilyacı dükkanında yangın meydana geldi.

    İddiaya göre, Mustafa A. (37), husumetli olduğu H. T. isimli kişinin dükkanının önündeki ahşap malzeme ve elektrik panosuna benzin döktükten sonra ateşe verip kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Antalya'da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı VİDEO


    Antalya da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturmayı derinleştiren polis, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Mustafa A.’yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Antalya da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı #2

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı #3

    ALEVLER SOKAĞI AYDINLATTI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa A.’nın motosikletliye geldiği ve benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı, alevlerin sokağı aydınlattığı yer aldı.

    Antalya da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı #4

    Antalya da husumetlisinin dükkanını, benzinle yaktı #5

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