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    Antalya'da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü

    Muratpaşa ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı şahsa öfkelenen Osman A., iş yerinde hasmıyla aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdırdı.
    • 17.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 17:05
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    Antalya'da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Şahin Oturmak (42) ile Osman A. (50), 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı.

    Öfkelesine yenik düşen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak'ın geldiği işyerine gitti.

    Husumetlisinin ismini taşıyan köpeği vurdu

    Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin’ isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #1

    Suç aletiyle yakalandı

    Olayı duyup işyerine gelen Mithat Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol’un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye sevk edildi.

    Antalya'da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü VİDEO

    “Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım”

    Köpeğin sahibi Mithat Erol, “Şahin’i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin’di. Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım’ deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha beni vurmuş, ha köpeğimi” dedi.

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #2

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #3

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #4

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #5

    Antalya da husumetlisiyle aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü #6


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