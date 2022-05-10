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    Antalya'da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı

    Kepez ilçesindeki marketten iç çamaşırı çalan kadının, kasiyerin şüphesiyle hırsızlığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
    • 10.05.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:42
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    Antalya'da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde dün yaşanan olayda, zincir market şubesindeki stanttan iç çamaşırı alan 28 yaşındaki E.B. isimli kadın kasaya yöneldi.

    Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı.

    Kasiyer ile kadın arasında arbede: Bıçak çekti

    DHA'nın aktarımına göre, çantada iç çamaşırının bulunması nedeniyle E.B. ile kasiyer arasında çıkan tartışmada arbede yaşandı. E.B., yanındaki 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı çıkarıp, kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti.

    Antalya da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı #1

    Serbest bırakıldı

    Marketin diğer çalışanlarının ihbarıyla gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayetiyle gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

    Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen E.B., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

    Antalya da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı #2

    Antalya da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı #3


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