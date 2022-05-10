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- Antalya'da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı
Antalya'da iç çamaşırı çaldığı ortaya çıkıp, kasiyere bıçak çeken kadın serbest kaldı
- 10.05.2022 - 17:23
- Güncelleme : 10.05.2022 - 17:42
Antalya'nın Kepez ilçesinde dün yaşanan olayda, zincir market şubesindeki stanttan iç çamaşırı alan 28 yaşındaki E.B. isimli kadın kasaya yöneldi.
Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı.
Kasiyer ile kadın arasında arbede: Bıçak çekti
DHA'nın aktarımına göre, çantada iç çamaşırının bulunması nedeniyle E.B. ile kasiyer arasında çıkan tartışmada arbede yaşandı. E.B., yanındaki 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı çıkarıp, kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti.
Serbest bırakıldı
Marketin diğer çalışanlarının ihbarıyla gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayetiyle gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen E.B., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.