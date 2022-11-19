Antalya'da içinde döviz bulunan cüzdanı, turiste teslim ettiler

Nurşen Akyazı ve İbrahim İncesu, ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turistin içerisinde yaklaşık 30 bin TL tutarında döviz olan cüzdanını sahildi buldu. İkili, cüzdanı sahibine teslim etti.

Antalya'daki Konyaaltı Sahili’nde Nurşen Akyazı ve İbrahim İncesu, birlikte antrenman yaparken yerde bir cüzdan fark etti.

Cüzdanı açan Akyazı ve İncesu; içerisinde 1000 Euro, 500 dolar ve 1000 TL’nin yanı sıra havlu kartı buldu.

Kartın üzerindeki bilgilere göre otele giden ikili, cüzdanı düşüren kişinin ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turist Lugarov Valeri Moskov olduğunu öğrendi.

Örnek davranışlarından dolayı teşekkür edildi

Otel görevlilerinin haber vermesiyle lobiye inen Moskov, Akyazı ve İncesu'nun cüzdanını getirdiğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

İHA'nın haberine göre; cüzdanını ve parasını teslim alan Moskov, örnek davranış sergileyen ikiliye teşekkür ederek hem Rusya’ya hem de ABD’ye misafir olmaları için davette bulundu.