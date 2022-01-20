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    Antalya'da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı

    Kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri, mobilya ustası olan Fatih Şahin'i sürücü koltuğunda başının arkasından vurularak, öldürülmüş halde buldu.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:23
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    Antalya'da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

    Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

    ARABASI KİRALIK ÇIKTI

    Otomobilin dün ilçedeki bir şirketten kiralandığı belirlendi. Polis, araç kiralama şirketi çalışanlarının bilgisine başvurdu.

    İncelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Antalya'da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı VİDEO

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #1

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #2

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #3

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #4

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #5

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #6

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #7

    Antalya da ihbara giden polisler, sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı #8


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