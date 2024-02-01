Antalya'da iki acı üst üste yaşandı: Arkadaşının cenazesine giderken araba çarptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşının cenazesine giden genç kıza dönüş yolunda araba çarptı. Kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren kız hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da art arda iki korkunç olay yaşandı.

12. sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak tarihinde gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenildi

Kalp krizi teşhisi konulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Çiloğlu'nun cenaze ertesi gün defnedilmek üzere morgdan yakınları tarafından alındı.

Arkadaşının cenazesinden dönerken araba çarptı

Sınıf arkadaşının cenazesine katılmak için Aksu'dan tramvaya binen Aysel Betül Karakaş, defin işlemleri gerçekleştikten sonra dönüşe geçti.

Mezarlıktan ayrıldığı sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Karakaş'a, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön camına ardından yola savrulan Karakaş ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm çabalara rağmen 1 haftalık tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Sürücü serbest bırakıldı

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Aysel, mezarlığa defnedilirken, genç kıza çarparak ölümüne sebep olan sürücü F. T. ise serbest bırakıldı.

"Yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş"

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç kızın babası Atilla Karakaş, "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu. Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor." dedi.

"Bu vatana hizmet verecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum"

Kızının 1 hafta boyunca hastanede yaşam savaşı verdiğini aktaran Karakaş, “6 gün boyunca hastane bankında yattım. Her gece korkuyla yattım. Kızım Fen Lisesi'nde okuyordu. Çok büyük hayalleri vardı. Benim mücadele vermemin sebebi onun hayalleriydi. Odasında hep kitaplar doluydu. Vatanını milletini seven bir insanım, bu vatana millete hizmet verecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum.” dedi.

Sürücü özür dilemek için aramadı

Serbest bırakılan sürücünün olay sonrası kendisini özür dilemek için dahi aramadığından sitem eden acılı baba, şikayetçi olduklarını ve sürücünün ceza alması gerektiğini söyledi.

"Çaresizim gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor"

Gözyaşı döken anne Seçgül Karakaş, “Ben yandım. Bebeğimi benden aldılar. Şoför hızını kesebilirdi en azından ama kesmemiş. Çaresizim, gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor. Dünyamı 3 çocuğum üzerine kurdum, bebeğimi aldılar benden.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)