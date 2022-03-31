Antalya'da iki aile kavgaya karıştı: 14 yaralı

Husumetli ailelerin bıçak ve sopalı kavgasında ortalık savaş alanına dönerken, 1’i ağır 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga eden taraflar, yanlarında bulunan silah, bıçak ve demir sopalarla birbirine girdi.

BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kavgaya karışan kişilerin bir kısmı olay yerinden kaçarken, yaralananlar ise hastanelere gitti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, olay yerinde bacağından yaralanan ve aşırı kan kaybettiği belirtilen bir kişiyi özel bir hastaneye kaldırdı.

14 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan 14 kişinin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.