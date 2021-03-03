Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı

Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar, ilk yardım konusunda karmaşa yaşadı.

Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Caner Özyapı’nın kullandığı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Ali Çınar’ın kullandığı ticari araca arkadan çarptı

Kazada, Özyapı’nın kullandığı araçta bulunan Yahya İngin ve Bülent Bal yaralandı.

YARALILAR ÇİMLERE YATIRILDI

Yaralılara ilk müdahaleyi, yoldan geçmekte olan diğer vatandaşlar yaptı.

Yaralılar araçtan indirilerek çimlere yatırıldı.

AMBULANS BEKLEMEDİLER

İlk yardım karmaşası yaşanan anlarda, yaralılar bazı vatandaşlar tarafından ambulans beklenmeksizin hastaneye götürülmek istendi

Engel olunması üzerine sağlık ekiplerinin kaza alanına gelmesi beklenildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

KENDİ İMKANLARI İLE GİTTİLER

Durumları iyi olduğu için ambulans ile hastaneye gtimeyi reddeden sürücülerin ise daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gittikleri öğrenildi.

Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı VİDEO