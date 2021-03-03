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    Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı

    İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar, ilk yardım konusunda karmaşa yaşadı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 12:39
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    Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı

    Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Caner Özyapı’nın kullandığı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Ali Çınar’ın kullandığı ticari araca arkadan çarptı

    Kazada, Özyapı’nın kullandığı araçta bulunan Yahya İngin ve Bülent Bal yaralandı.

    YARALILAR ÇİMLERE YATIRILDI

    Yaralılara ilk müdahaleyi, yoldan geçmekte olan diğer vatandaşlar yaptı.

    Yaralılar araçtan indirilerek çimlere yatırıldı.

    Antalya da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı #1

    AMBULANS BEKLEMEDİLER

    İlk yardım karmaşası yaşanan anlarda, yaralılar bazı vatandaşlar tarafından ambulans beklenmeksizin hastaneye götürülmek istendi

    Engel olunması üzerine sağlık ekiplerinin kaza alanına gelmesi beklenildi.

    SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

    KENDİ İMKANLARI İLE GİTTİLER

    Durumları iyi olduğu için ambulans ile hastaneye gtimeyi reddeden sürücülerin ise daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gittikleri öğrenildi.

    Antalya'da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı VİDEO

    Antalya da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı #2

    Antalya da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı #3

    Antalya da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı #4

    Antalya da iki araç kaza yaptı, yaralılara müdahalede ilk yardım karmaşası yaşandı #5

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