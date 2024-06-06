DHA

Antalya'nın ve Aksu ilçelerinde çıktı.

Saat 13.00 sıralarında başladı. Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanlık alanda başlayan yangına hızla müdahale edildi.

Konyaaltı'ndaki yangın kontrol altında

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Aksu'daki yangına müdahale ediliyor

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkiindeki otluk alanda başladı ve ormana sıçradı. Buradaki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)