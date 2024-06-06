DHA
Antalya'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde yangın çıktı.
Saat 13.00 sıralarında başladı. Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanlık alanda başlayan yangına hızla müdahale edildi.
Konyaaltı'ndaki yangın kontrol altında
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Aksu'daki yangına müdahale ediliyor
İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkiindeki otluk alanda başladı ve ormana sıçradı. Buradaki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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