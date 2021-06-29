Antalya'da iki çocuğa yönelik cinsel istimara tepkiler dinmiyor

Cinsel istismara uğrayan iki kardeşin anne ve üvey babasının serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki gösterildi.

Antalya’daki korkunç olay, geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

Babaanne, o dönem 6 yaşında olan G.E.G. ve 9 yaşında olan İ.E.G.'nin cinsel istismara uğradığını iddia ederek; eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

ADLİ TIP RAPORU İLE KANITLANDI

Koruma altına alınan iki çocuk, üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

Çocukların cinsel istismara uğradığı Adli Tıp raporuyla kanıtlandı.

İSTİSMARI RESMETTİLER

Küçük kız ve ağabeyi, istismarı deftere yaptıkları çizimlerle anlattı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

ELMALI MAHKEMESİNCE TAHLİYE EDİLDİLER

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Aradan 6 aydan fazla bir süre geçti ve iki çocuğa yönelik cinsel istismar yeniden gündeme geldi.

Dünden beri sosyal medyada, annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağdı.

Kullanıcılar #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kardeşlere yönelik cinsel istimara dair bir açıklama yayınlandı.

Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”