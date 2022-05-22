Antalya'da iki grup gencin tekmeli yumruklu kavgası

İki grup genç arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde iki grup gencin kavgası boks müsabakalarını aratmadı.

İHA'nın haberine göre; yaşları 15-18 arasında değişen gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönünce iki taraf sokak ortasında birbirine girdi.

Kavga sosyal medyada binlerce kez izlendi

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası dakikalarca sürdü.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, sosyal medyada da binlerce kez tıklandı.