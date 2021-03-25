Antalya’da iki kişi tüpleri patlatacağız diyerek sanayi sitesini birbirine kattı

Alkollü iki kişi akrabalarının dükkanından aldıkları tüplerle etrafa tehdit savurarak vücutlarını jiletledi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Kocayusuflar Sokak’ta bulunan sanayi sitesinde alkollü olan M.U. (35) ve kardeşi A.U. (42) , akrabaları N.Y.’nin dükkanına geldi.

Burada tehditler savurmaya başlayan şahıslar, mutfak ve piknik tüplerini alarak dışarı çıktı.

Kendilerine jiletle zara veren iki kardeş, etrafa tüpleri ateşe verme tehditleri savurdu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Olayı izlemek için gelen vatandaşlar sosyal mesafesiz ve maskesiz bir şekilde, olan biteni izledi.

Sakinleştirilmeye çalışılan şahıslar, çevrede bulanan motosikletleri de iterek yere düşürdü.

Polislerin ikna çalışması sonucu teslim şahıslar, polis otosuna bindirilerek gözaltına alındı.